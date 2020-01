Vũ Cát Tường chụp ảnh Tết với mèo cưng

Nữ ca sĩ còn thực hiện album "Inner Me" tại Mỹ. Dự án này còn đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp của nữ ca sĩ khi vừa sáng tác và hát bằng tiếng Anh. Khép lại năm 2019, Vũ Cát Tường mang đến concert "Inner Me" bùng nổ tại TP HCM.