Thiên Khôi ngày càng ra dáng soái ca ở tuổi 14

Về âm nhạc, Thiên Khôi ngày càng định hình được cá tính riêng. Mỗi lần tái xuất, Khôi đều mang đến sự đổi mới, làm chủ sân khấu. Kể từ khi đăng quang cuộc thi Vietnam Idol Kids 2017 và chiến thắng Phiên bản hoàn hảo 2017, Thiên Khôi đã cho ra mắt nhiều MV như "Nắng vui", "Là tôi và âm nhạc" (hát cùng Văn Mai Hương), "Tung Ttăng", "Be The One You Want", "Em không yêu tôi"...