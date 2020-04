Sao phim 'Fast & Furious' sở hữu thân hình vạn người mê tuổi 41

Luke Evans sinh năm 1979, là nam diễn viên xứ Wales. Thời mới bắt đầu sự nghiệp, anh thường được mời đóng các phim sử thi như Clash of the Titans, Robin Hood... nhờ ngoại hình vạm vỡ và gương mặt cổ điển.

Sau này, Luke ghi dấu khi đóng vai phản diện Owen Shaw trong loạt phim Fast & Furious. Anh cũng được biết đến với các phim Beauty and the Beast, The Girl on the Train...