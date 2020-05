Những sao chưa học diễn xuất vẫn khiến Hollywood 'ngả mũ'

Heath Ledger

Bỏ học năm 16 tuổi, Ledger cùng người bạn thân lái xe đến Sydney tìm cơ hội làm diễn viên. Cột mốc đầu tiên là khi anh nhận được vai phụ trong Clowning Around. Ledger được biết đến nhiều hơn khi đóng 10 Things I Hate About You và giành Oscar Nam phụ xuất sắc với vai Joker trong The Dark Knight. Ledger là bằng chứng không cần đào tạo cũng có thể trở thành diễn viên tài năng.