Những điều vô lý đùng đùng diễn ra trên phim

Bất cứ thứ gì cũng có thể cứu bạn khỏi vụ nổ

Ví dụ trong Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, nhân vật chính sống sót sau vụ nổ hạt nhân bằng cách... trốn trong tủ lạnh. Vị trí ẩn nấp của anh ta nằm trong bán kính nơi mọi thứ có thể biến thành tro và anh ta cũng sẽ nhiễm phóng xạ.