Người nổi tiếng thế giới quyên góp chống Covid-19 thế nào?

Mandy Moore

Sao phim This is Us đã tham gia diễn đàn Cameo - một trang web cho phép người hâm mộ xem các video của thần tượng với hình thức thu phí. Mandy Moore sẽ gửi thu nhập từ diễn đàn này cho tổ chức No Kid Hungry cung cấp thức ăn cho trẻ em.