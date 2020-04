Daniel Craig khoe body cường tráng tuổi 52

Mới đây, Daniel Craig có buổi phỏng vấn và chụp hình với tạp chí GQ tháng 4. GQ mời anh lên trang bìa đúng dịp bộ phim mới No Time to Die chuẩn bị phát hành. Tuy nhiên do Covid-19, phim đã phải dời lịch chiếu từ tháng 4 sang tháng 11.