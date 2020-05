Bí mật những bộ phim nổi tiếng không muốn tiết lộ

Once Upon a Time in Hollywood

Để Leonardo DiCaprio trông thật giống ngôi sao phim hành động trong Once Upon a Time in Hollywood, đạo diễn Quentin Tarantino yêu cầu nam diễn viên tuân thủ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Anh đã phải dừng ăn món mì Ý khoái khẩu, đồ tráng miệng và hầu hết thực phẩm chứa đường. Thậm chí, anh phải chống đẩy hàng trăm lần mỗi ngày dưới sự giám sát của huấn luyện viên cá nhân.

Tarantino luôn muốn diễn viên theo sát kịch bản gốc nhưng vị đạo diễn cũng đành khuất phục trước hai lần DiCaprio và Brad Pitt tự ứng biến. Một lần là phân cảnh nhân vật Rick Dalton (DiCaprio đóng) quên lời thoại trong lúc quay phim. Lần còn lại là khi nhân vật của Brad Pitt nói: "Anh là Rick... Dalton. Đừng quên điều đó". Câu thoại này Pitt được truyền cảm hứng từ câu chuyện đời thực. Những ngày đầu sự nghiệp, đã từng có người nói với anh điều tương tự.