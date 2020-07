Những lần người nổi tiếng 'chặt đẹp' model chuyên nghiệp

Thế năm 1995 đem ra so sánh với 1999 mà bảo 1999 đc no.1 tự hào ghê ha. Với lại tzuyu vó đứng 1 tất cả đâu. Có một vài phần thì Lisa đứng đâu còn j nữa. Với lại bỏ cái chữ danh xưng mỹ nhân đẹp nhất thế giới đi nha vì nó ko thuộc cho tzuyu, nc da ngăm thế thì mỹ nhân nhất thế giới j chứ. Với lại tài năng mà bn bảo thù đó là tài năng may mắn thôi. Twice nổi tiếng ở Nhật nhưng đã nổi tiếng ở thị trường khó tính như Mũ chưa hay là chỉ có Blackpink thôi

Quỳnh Chi - 9 giờ trước - 9 giờ trước