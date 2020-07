Người nổi tiếng 'copy outfit' của nhau

Madonna - Lady Gaga

Vào năm 2011, một vụ bê bối bùng lên xung quanh cái tên Lady Gaga. Nhiều người nhận thấy rằng ca khúc mới của cô - "Born This Way" - rất giống với "Express Yourself" của Madonna. Không chỉ tương đồng trong âm nhạc mà cả phong cách, Lady Gaga đã nhiều lần mặc trang phục giống với phong cách đặc trưng của Madonna, như áo ngực hình nón, quần lưới, áo nịt, giày da cao gót...