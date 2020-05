Vẻ bốc lửa của 9x được Justin Bieber tìm kiếm 4 năm trước

Tháng 12/2015, Justin Bieber đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh một cô gái kèm câu cảm thán ''OMG, who is this!'' (Ôi Chúa ơi, cô ấy là ai!). Sau vài giờ, bức ảnh đạt hai triệu like và hàng nghìn bình luận. Rất nhanh chóng, danh tính cô gái được tìm ra.

Đó là Cindy Kimberly, 17 tuổi, người Hà Lan, lúc đó chỉ là một nữ sinh bình thường, đang đi làm thêm. Sự tìm kiếm của Justin khiến lượng người follow Cindy tăng chóng mặt. Chỉ sau một đêm, trang cá nhân của Cindy hút hơn 600.000 fan.