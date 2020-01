Ảnh về vũ trụ ấn tượng nhất 2019

Ngày 3/1/2019, tàu vũ trụ Chang'e-4 của Trung Quốc lần đầu tiên hạ cánh xuống nửa không nhìn thấy của Mặt trăng (far side of the Moon). Vài ngày sau khi chạm đất, các camera trên robot tự hành và tàu đổ bộ được lệnh chụp ảnh lẫn nhau.

Tàu vũ trụ đã mang theo máy ảnh, radar để thăm dò bên dưới bề mặt Mặt trăng, máy quang phổ để xác định khoáng sản và thí nghiệm sống để trồng cây trong sinh quyển. Vào tháng 5, các nhà khoa học Trung Quốc báo cáo Chang'e-4 đã tìm ra nguồn gốc lâu đời của một miệng núi lửa rộng lớn ở phía xa của Mặt trăng nơi chúng đổ bộ.