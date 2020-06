Vẻ quyến rũ của soái ca người Italy trong '365 Days'

Không chỉ là diễn viên, Michele còn có khả năng ca hát. Valentine năm nay, anh ra mắt album Dark Room trong đó có một số ca khúc được đưa vào nhạc phim 365 Days.

Các bài hát anh thể hiện gồm: Watch Me Burn ở cảnh trong phòng tắm, Dark Room được dùng làm nhạc nền, Feel It ở phần credit cuối phim. Ca khúc Hard for Me mở đầu bộ phim lọt vào Top 100 iTunes tháng 6 ở Mỹ.