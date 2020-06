Ảnh hậu trường 'bớt ngầu' của các siêu anh hùng 'Infinity War'

Bruce Banner và phù thủy Wong phối hợp Doctor Strange đấu với Ebony Maw - tay sai của Thanos trên đường phố New York. Trên phim căng thẳng bao nhiêu thì "behind the scenes" vui nhộn bấy nhiêu.

Cảnh này các anh hùng gần như lép vế trước Maw. Bruce không thể triệu hồi Hulk nên không có khả năng chiến đấu dưới cơ thể người thường. Doctor Strange bị Maw bắt lên tàu vũ trụ và được Iron Man, Spider-Man đuổi theo giải cứu.