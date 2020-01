Thế giới tưng bừng chuẩn bị đón giao thừa 2020

Các nhà tổ chức thử công tắc của Quả cầu Pha lê trên mái một tòa nhà ở Quảng trường Thời đại. Vào khoảnh khắc bước sang năm mới 2020, quả cầu sẽ được thả từ trên cao xuống.

New York triển khai hàng nghìn sĩ quan, giám sát hơn 1.000 camera an ninh, thiết bị bay không người lái... "Đây sẽ là một trong những buổi lễ được bảo vệ tốt nhất trên toàn thế giới. Chúng ta sẽ chào đón đêm giao thừa vui vẻ và an toàn", John Miller - Phó cảnh sát trưởng New York phụ trách chống khủng bố và tình báo nói, theo AP.