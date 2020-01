Những nơi đón năm 2020 muộn nhất thế giới

Người dân khắp thế giới vừa đón năm mới bằng những màn đếm ngược và trình diễn pháo hoa đẹp mắt. Do vị trí múi giờ, châu Mỹ là lục địa cuối cùng đón năm mới 2020. Theo truyền thống, Quảng trường Thời Đại ở New York, Mỹ, tổ chức lễ hạ quả cầu pha lê vào đúng giao thừa. Hàng trăm nghìn người đổ về Quảng trường Thời đại. New York triển khai hàng nghìn sĩ quan, giám sát hơn 1.000 camera an ninh, thiết bị bay không người lái, siết chặt an ninh. Ảnh: Reuters.