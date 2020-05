4 hot girl bị gắn mác 'bạn gái tin đồn' Quang Hải

Huyền My - cô chủ tiệm nail là người tiếp theo nằm trong list ''bạn gái tin đồn'' Quang Hải. Sự việc bắt nguồn từ bức ảnh Huyền My đăng tải trên trang cá nhân về chiếc áo đấu của Quang Hải kèm lời nhắn ''Anh thương vợ''. Cả hai còn lộ ảnh chụp chung thân thiết. Ở một số sự kiện, Huyền My xuất hiện chung với nam cầu thủ CLB Hà Nội.