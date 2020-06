Học trò Thanh Hằng phối trang phục hè chất lừ dạo phố  

Phải rồi! BTS nhà tôi không thực sự giỏi ở mảng tạp chí NHƯNG đó là vì chuyên ngành chính là IDOL, hát hay và nhảy giỏi là ok rồi. Chứ không phải dạng mang tiếng IDOL lại đi làm MODEL, ca hát ok tài đấy nhưng thái độ lười biếng như chả muốn hát thì làm IDOL làm gì? Nghỉ cho rồi, mấy người đó đi làm MODEL hợp hơn đấy

Nghe mắc cười ghê ý. Người ta chụp như vậy mà còn chê, chớ như thế nào mới vừa lòng hả dạ trời. Miệng người ngộ ghê. Mỗi người có 1 thần thái và phong cách chụp hình riêng, đừng có tối ngày đem nhóm này so sánh với nhóm khác. Cái gì mà Blackpink mới đủ trình chụp ảnh. Nghe thấy gớm( ko cố ý gây swar). Bớt so sánh lại nha. Đặc biệc là đừng có lúc nào cũng lấy nhóm nhạc nam so sánh với nhóm nhạc nữ. OK