Do con nhiều lần trốn học đi chơi điện tử nên ông Hiệu đã đưa cháu bé về đánh, lột quần áo và trói vào cột điện trước cửa nhà dưới cái lạnh 15 độ C. Hàng xóm và người dân qua lại không vào can ngăn hay giúp đỡ cháu.

> Clip bé trai bị lột trần giữa trời rét